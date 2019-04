Tuerie de Boffa-Bayotte : René Bassène face au juge d'instruction aujourd'hui

En détention à la prison de Ziguinchor depuis plus d'un an dans le cadre de l'enquête sur la tuerie de Boffa-Bayotte, René Capain Bassène sera extrait, aujourd'hui, de sa cellule.

Selon L'Observateur, le journaliste sera entendu dans le fond du dossier, ce mercredi 24 avril 2019, par le juge d'instruction. Il est considéré comme un des planificateurs du carnage qui a fait 14 morts.

La tuerie en question a été perpétrée par des hommes armés le 6 janvier dernier dans la forêt classée du Bayotte-Est, non loin de Boffa-Bayotte, un village situé en Basse-Casamance.