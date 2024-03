Turquie : au moins vingt-deux migrants sont morts après le naufrage de leur embarcation

Un navire transportant des migrants en provenance de pays d'Asie et du Moyen-Orient a coulé vendredi dans la province de Canakkale en Turquie. La gendarmerie et les garde-côtes ont lancé une opération de recherche et de sauvetage dans la région pour tenter de retrouver des survivants.



Au petit matin, 22 corps ont été retrouvés, dont sept enfants. Ils ont été transportés à l'hôpital en ambulance. Le nombre total de personnes qui se trouvait à bord n'est pas connu.



Le service de gestion des catastrophes et des urgences du ministère turc de l'Intérieur a également rejoint l'opération en coordination avec les équipes des garde-côtes.