URGENT - Le convoi de Khalifa Sall impliqué dans un accident

«Nous souhaitons informer le public et les médias de l'accident impliquant notre convoi survenu alors que nous étions en caravane dans la zone de Keur Massar Malika – Yeumbeul», a annoncé le service de Communication de taxawu Sénégal.



Le texte renseigne que l’accident malheureux a entraîné cinq blessés qui sont actuellement pris en charge à l'hôpital de Pikine.



Le candidat qui a suspendu ses visites de proximité, s’excuse pour tout désagrément causé aux personnes concernées et à leurs proches.



« Nous comprenons l'importance des prochaines étapes dans la préparation des élections présidentielles, et nous travaillons avec diligence pour minimiser les interruptions et continuer à avancer malgré les circonstances actuelles», indique-il.





























































































igfm