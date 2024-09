USA - Le point sur le séjour du chef de l' État Sénégalais Bassirou Diomaye Faye

Le Président Bassirou Diomaye Faye a pris part, cet après-midi, à un déjeuner organisé en marge du Sommet de l'Avenir. Ce moment convivial a rassemblé des personnalités éminentes, favorisant des échanges fructueux sur les enjeux contemporains qui préoccupent notre monde.



À l'issue de ce déjeuner, le Président Faye a rencontré S.E.M. William Samoei Ruto, Président du Kenya. Cette rencontre, empreinte de cordialité et de respect mutuel, a permis aux deux chefs d'État de saluer l'excellence des relations entre leurs deux pays et de s'engager à les renforcer.



Les deux homologues ont également discuté des secteurs de coopération prioritaires et ont échangé sur les réformes nécessaires des institutions internationales, y compris le rôle accru de l'Union africaine.