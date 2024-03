Ukraine : au moins 20 morts dans des frappes russes sur Odessa

Un premier missile a frappé des maisons. Puis, lorsque les équipes de secours sont arrivées sur les lieux, un second missile a atterri, ont indiqué les autorités. Parmi les personnes tuées, figurent un secouriste et un employé des services d'urgence.



Au moins dix maisons à Odessa et des équipements de services d'urgence ont été endommagés lors de l'attaque, qui a déclenché un incendie, selon le service d'urgence de l'Ukraine et le gouverneur de la région, Oleh Kiper.



La tactique consistant à tirer un deuxième missile au même endroit, dans le but de toucher les sauveteurs, est connue sous le nom de "double tap" en termes militaires. Ces frappes touchent souvent des civils.