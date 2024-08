Ukraine : présentation des premiers avions F-16 fournis par les alliés occidentaux

Les avions de combat F-16 nouvellement arrivés en Ukraine ont été exposés dimanche par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.



"Ces avions sont dans notre ciel et aujourd'hui vous les voyez", a-t-il déclaré, debout devant deux des avions de chasse tandis que deux autres volaient au-dessus de lui en formation serrée. "C'est une bonne chose qu'ils soient ici et que nous puissions les utiliser."



Deux avions F-16, portant l'insigne du trident de l'Ukraine sur leur queue et drapés d'un filet de camouflage, ont servi de toile de fond au discours de Volodymyr Zelensky lors de la Journée des forces armées, un événement organisé sous haute sécurité dans un lieu tenu secret afin de protéger les avions de combat des attaques russes.



"Depuis le début de cette guerre, nous parlons avec nos partenaires de la nécessité de protéger le ciel ukrainien des missiles et des avions russes", a déclaré le président. "Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une nouvelle réalité dans notre ciel. Les F-16 sont en Ukraine. Nous avons fait en sorte que cela se produise. Je suis fier de nos hommes qui maîtrisent ces appareils et qui ont déjà commencé à les utiliser pour notre pays. Notre aviation de combat nous rapprochera de la victoire".





Selon un haut responsable militaire ukrainien, l'Ukraine pourrait conserver certains des avions de combat F-16 dans des bases étrangères pour les protéger des frappes russes. Le président russe Vladimir Poutine a averti que Moscou pourrait envisager de lancer des frappes sur les installations des pays de l'OTAN si elles accueillent les avions de guerre utilisés en Ukraine.



Le F-16, de fabrication américaine, est un avion de chasse emblématique qui, depuis 50 ans, est l'avion de combat de première ligne privilégié de l'OTAN et de nombreuses forces aériennes dans le monde.



Bien qu'ils soient nouveaux pour l'Ukraine, les F-16 sont en fait des jets plus anciens qui ont été donnés par des alliés occidentaux de l'Ukraine. La Belgique, le Danemark et les Pays-Bas se sont engagés à fournir à l'Ukraine plus de 60 appareils au cours des prochains mois, dans le cadre de ce qui pourrait être une lente série de livraisons. Volodymyr Zelensky n'a pas précisé combien de F-16 étaient arrivés en Ukraine ni de quels pays ils provenaient.



Le président américain Joe Biden a autorisé en août 2023 a le déploiement de F-16 d'occasion en Ukraine, mais les États-Unis ne fourniront aucun de leurs propres avions.



Les F-16 renforceront la puissance militaire de l'Ukraine, notamment en améliorant ses défenses aériennes. Mais les analystes estiment qu'ils ne suffiront pas à inverser le cours de la guerre.



La Russie réalise des gains modestes mais constants sur le champ de bataille dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine.