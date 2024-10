Ukrainiens détenus en Russie: Volodymyr Zelensky demande l'aide du Vatican

Une mission délicate pour le pape François et le Saint-Siège dans ce dossier ukrainien. Alors que le dialogue avec le patriarcat de Moscou s'est interrompu, le Vatican est surtout mobilisé sur une médiation concernant l'échange de prisonniers entre Russie et Ukraine et le rapatriement d'enfants ukrainiens retenus par les Russes depuis le début de la guerre.



« La question du rapatriement de nos compatriotes a été au cœur de ma rencontre avec le pape François @Pontifex. Nous comptons sur l'aide du Saint-Siège pour aider à rapatrier les Ukrainiens capturés par la Russie », a écrit le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la mi-journée sur X.





Efforts diplomatiques de la part du Vatican



Depuis le début de l'invasion russe en 2022, le Saint-Siège a multiplié les efforts diplomatiques pour atteindre un cessez-le-feu et accélérer le processus de libération des détenus, y compris des enfants. Le 12 mai dernier, le pape François avait plaidé pour « un échange généralisé de tous les prisonniers entre la Russie et l'Ukraine », réaffirmant la disponibilité du Vatican pour soutenir ces efforts. Le souverain pontife avait également déclaré avoir joué un rôle de médiateur, facilitant ainsi la libération de 300 prisonniers ukrainiens, en septembre 2022.





« Une paix juste et stable dans le pays »



Cette rencontre privée de trente-cinq minutes est la deuxième audience accordée par le pape à Volodymyr Zelensky au Vatican depuis le début de la guerre. Au cours de leur tête-à-tête, M. Zelensky et le pape ont principalement discuté de questions humanitaires, tandis que le Vatican précisait dans un communiqué que les discussions avaient également porté sur « les moyens d'y mettre fin, en conduisant à une paix juste et stable dans le pays. » Concept qui, justement, a souvent été mal compris au Vatican, selon Kiev.



En mars dernier, le pape François avait provoqué une crise diplomatique avec Kiev après avoir invité les Ukrainiens à « hisser le drapeau blanc et à négocier ». Fin août, il avait également exprimé sa préoccupation pour la liberté de culte en Ukraine, après que Kiev a interdit l'Église orthodoxe ukrainienne liée à Moscou.

Échange de cadeaux symboliques entre Zelensky et le pape



La rencontre s'est terminée par un échange de cadeaux symboliques. Le pape François a offert à Volodymyr Zelensky une sculpture en bronze, accompagnée des mots : « La paix est une fleur fragile ». En retour, le président ukrainien a offert une peinture représentant le massacre de Boutcha, un épisode particulièrement tragique de la guerre en Ukraine.