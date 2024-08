Un avion privé s’écrase en mer en marge d’un show de la Patrouille de France

Un tweet vidéo de quelques secondes sur X nous montre l’accident, en même temps que la violence du choc. Un avion privé s’est crashé en mer ce vendredi après-midi dans la baie du Lavandou (Var), entre Toulon et Saint-Tropez, en marge d’un show de la Patrouille de France.



Son pilote, probablement piégé dans l'appareil, est porté disparu. Les secours sont déployés sur place pour tenter de le secourir.



Un appareil dépourvu de siège éjectable

Le crash se serait produit vers 17 heures, comme l’affirme la préfecture du Var sur X, qui précise le modèle de l’avion accidenté : un Fouga magister. Comme l'indique l'AFP, cet appareil mythique est dépourvu de siège éjectable. Selon l’armée de l’Air et de l’Espace, l’avion appartient à une association.



Les opérations de recherches sont toujours en cours, coordonnées par le Cross Med, la Direction interrégionale de la mer Méditerranée, « avec des moyens du service départemental d'incendie et de secours du Var et de la gendarmerie maritime », indique la préfecture.



Spectacle annulé, la Patrouille est repartie

Le début du « meeting aérien » était prévu à 16h30. Le spectacle, programmé à l’occasion de l’anniversaire du débarquement de Provence, a finalement été suspendu puis définitivement annulé à la suite de l'accident et de l'émotion des spectateurs. La Patrouille de France, quant à elle, est repartie sur la base de Hyères (Var).



Cette semaine du 15 août est endeuillée par les catastrophes aériennes en France puisque déjà, mercredi midi, deux avions de chasse Rafale étaient entrés en collision en Meurthe-et-Moselle. Un pilote était parvenu à s'extraire de son appareil mais deux militaires, un pilote instructeur et son élève, avaient péri dans l'accident.







































