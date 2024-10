Un décret fixe les principales dates de l'année scolaire

Les grandes vacances touchent à leur fin, et la rentrée scolaire pour l'année 2024/2025 approche à grands pas. Le coup d’envoi sera donné le jeudi 3 octobre 2024 à 08h, marquant le début d'une nouvelle année académique qui s'étendra jusqu'au jeudi 31 juillet 2025 à 18h.



Le personnel enseignant et administratif sera le premier à reprendre le chemin de l'école le 3 octobre 2024. Quant aux élèves, ils débuteront les cours le lundi 7 octobre à 08h.



Dans ce document, il est indiqué que l'année scolaire se divisera en trois trimestres : du jeudi 3 octobre 2024 au samedi 21 décembre 2024 à 12h, du jeudi 2 janvier 2025 au mercredi 26 mars 2025 à 18h, et du jeudi 10 avril 2025 au jeudi 31 juillet 2025 à 18h. Les périodes de repos sont également définies : du samedi 21 décembre 2024 à 12h au jeudi 2 janvier 2025 à 08h, et du mercredi 26 mars 2025 à 18h au jeudi 10 avril 2025 à 08h. Les grandes vacances commenceront pour le personnel administratif et enseignant le jeudi 31 juillet 2025 à 18h, et se prolongeront jusqu'au lundi 6 octobre 2025. Pour les élèves, elles dureront jusqu’au mercredi 8 octobre 2025.



Le calendrier des examens scolaires sera fixé par le Ministre de l'Éducation nationale. Quant aux établissements de formation professionnelle, un arrêté spécifique précisera la répartition des congés et vacances.



L'année 2024/2025 s'annonce donc bien cadrée, permettant aux élèves et aux enseignants de se préparer efficacement pour les défis académiques à venir.





















































seneweb