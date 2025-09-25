Un des fils de Madiambal Diagne, qui tentait de fuir le pays, arrêté à Karang

Le nommé Mohamed Diagne, qui tentait de prendre la clef des champs, a été mis aux arrêts.



En effet, Africa 7 a appris de ses perspicaces réseaux de renseignements que ce fils de Madiambal Diagne est tombé ce jeudi matin alors qu’il essayait de rallier la Gambie.



Selon nos informations, Mohamed Diagne, qui ne semble pas clean, a été cravaté à Karang.



Karang est une localité du Sénégal située dans le département de Foundiougne et la région de Fatick, et au sud de la région naturelle du Sine-Saloum. Comme son nom le suggère, c’est un poste-frontière. On le franchit notamment pour se rendre à Banjul.



Aux dernières nouvelles, Diagne fils est acheminé sous bonne escorte de limiers en direction de Dakar.



“Il va rejoindre sa maman, en garde à vue depuis hier , à la Division des Investigations Criminelles” fait savoir une source au parfum de ce qu’il est convenu d’appeler “l’affaire Diagne Family”



Nous y reviendrons