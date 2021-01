Un étudiant sénégalais arrêté depuis un an en Russie

Aly Baldé, 26 ans, étudiant, croupit dans les geôles russes depuis un an.



Selon L’Observateur, il est emprisonné au centre de rétention de Saint-Pétersbourg où plus de 400 immigrés illégaux sont en attente d’être renvoyés dans leur pays d’origine.



Originaire de Kolda, il s’était rendu à Moscou, à l’université de Maikop, dans la ville de Krasnodar, afin d’étudier la communication.



Arrivé en Russie le 15 février 2020, il a arrêté dans un marché de Moscou, où il travaillait, alors qu’il ne bénéficiait pas d’un permis de travail.



Il se débat avec l’administration consulaire sénégalaise pour obtenir un sauf-conduit et se faire refouler à Dakar.



D'après les informations glanées par le journal, il demande tout simplement sa libération ou sa déportation.