Une jeune dame tuée de plusieurs coups de poignard

Le drame est survenu dans la nuit du mercredi au jeudi 12 septembre 2018 dernier, à Champigny-sur-Marne en France, révèle le site « francebleu.fr ». Une jeune dame ivoirienne du nom de Leah Leah Evans Sékaa été tuée de plusieurs coups de poignard par son conjoint.



Le drame serait survenu suite à une violente bagarre entre Léah et son homme. Selon les informations relatées, le couple était en instance de divorce, mais il vivait sous le même toit en banlieue parisienne, avec leurs trois enfants âgés de 9 ans, 3 ans et 1 an.



La discorde étant au centre de leur foyer, une dispute va éclater cette nuit là. La défunte pour se défendre devant l’homme, se serait munie d’un couteau. Désarmée ensuite par son homme, ce dernier se saisira de cette arme blanche pour la poignarder à plusieurs reprises à la poitrine.



La jeune Ivoirienne grièvement blessée et gisante, sera prise en charge par le SAMU suite à cette violente altercation. Mais elle succombera de ses blessures à l’hôpital Henri Mondor de Créteil. L’assassin a été interpellé sans résistance et placé en garde à vue par la police.