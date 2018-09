Une maman et son fils entre la vie et la mort après avoir été attaquée par une girafe

Le drame s'est produit lundi dans une réserve près de Hoedspruit, au nord-est de l'Afrique du Sud.



Katy Williams, une américaine de 35 ans, et son mari britannique Sam travaillent au Blyde Wildlife Estate en tant que scientifiques.



L'homme, âgé d'une trentaine d'années, rentrait du travail lorsqu'il a vu une girafe qui était en train d'attaquer sa femme et son fils de 3 ans.



Sam s'est précipité et a fait fuir l'animal qui s'acharnait sur son épouse et son enfant.



L'équipe médicale de la réserve a pris en charge les 2 victimes, avant que ces dernières ne soient héliportées vers un hôpital de Johannesburg.



Le petit garçon a dû être se faire retirer un caillot de sang dans le cerveau. «On nous a annoncé que Finn aura des séquelles neurologiques» a déclaré sa tante.



Egalement opérée, Katy a été plongée dans un coma artificiel. Les deux sont actuellement dans un état stable, mais critique.



Il semblerait que l'animal se soit senti menacé et qu'il voulait protéger son petit de 2 mois.