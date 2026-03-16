Une manifestation prévue samedi à Genève visant à contester la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations Unies

Une manifestation est en effet programmée pour le samedi 11 avril 2026 à Genève, visant à contester la candidature de l'ancien président sénégalais Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations Unies.



Dakarposte a appris que des Sénégalais entendent se réunir à la Place des Nations, Genève (en face du siège de l'ONU) aux fins de manifester leur opposition à la candidature de Macky Sall pour succéder à António Guterres à la fin de l'année 2026.



Cette mobilisation est portée par des collectifs de citoyens et de victimes des répressions survenues sous son mandat au Sénégal (notamment entre 2021 et 2024). Les opposants dénoncent un bilan qu'ils jugent incompatible avec les valeurs de l'organisation internationale.



La candidature de Macky Sall a été déposée le 2 mars 2026 par le Burundi, et non par le Sénégal, ce qui constitue une situation inhabituelle pour ce type de poste.



Il figure parmi les premiers candidats déclarés aux côtés de Rafael Grossi (Argentine) et Michelle Bachelet (Chili). Le choix final sera validé par le Conseil de sécurité d'ici la fin de l'année 2026.