Une pirogue partie du Sénégal débarque à El Hierro : 175 personnes, dont 39 femmes, 9 bébés et 1 cadavre, trouvées à bord

Il y avait un cadavre dans la pirogue qui est arrivée ce samedi 26 octobre 2024 à El Hierro. Ils sont 175 migrants dont 39 femmes et 10 mineurs. Et 9 bébés!



C’est vers 15h05 que l’embarcation a été aperçue. Se trouvant à à proximité de l'île, d’El Hierro, l’équipe de sauvetage du Salvamar Adhara est allée à sa rencontre pour l'escorter jusqu'au port Restinga. À leurs arrivée, ils ont constaté que la pirogue avait à bord 175 personnes. Parmi ces migrants, il y avait 39 femmes, 10 mineurs dont 9 bébés de moins d’un an, ont indiqué des sources sanitaires à Efe.







Des sources de sauvetage maritime ont expliqué les détails de cette pirogue, qui était en mer depuis 9 jours, avant d’arriver dans les Îles Canaries ce samedi 26 octobre 2024.







3 migrants dont un mineur souffrant de déshydratation transférés à l’hôpital







Un autre fait à noter est que tous les occupants n’étaient pas en bonne santé. Trois d’ente eux ont été transférés dans des centres de santé. L’un pour hypothermie sévère et l'autre pour déshydratation. Si les deux premiers cités sont des adultes, tel n’est pas le cas de la troisième personne qui est un mineur souffrant de déshydratation.







Après Mbour, le Saloum prend le relais avec Niodior et Bassar







On remarque aussi que les dernières pirogues venant du Sénégal sont parties du Saloum. Des mesures sécuritaires renforcées dans les zones comme Mbour semblent avoir déplacé les points de départ. Après Niodior, cette embarcation est partie de Bassar, dans le Sine Saloum. Et ses occupants sont originaires des Comores, de Sierra Leone, du Nigeria, du Sénégal, de Guinée Bissau, de Gambie et du Bénin.





































































































