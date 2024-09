Une plainte contre Samuel Sarr à la Section de Recherches

C’est ce qu’on pourrait appeler un différend judiciaire entre milliardaires et (ex ?) associés. Selon nos radars sensibles, une plainte a été déposée contre le Wadiste éternel Samuel Sarr par Moustapha Ndiaye.



On parle d'un différend de plus de 2 milliards. L'affaire a atterri à la Section de Recherches et pourrait bientôt être instruite. Que personne ne soit surpris d'entendre une convocation de Samuel Sarr devant les redoutables et redoutés pandores de Colobane. Avec des conséquences…







































































































Rewmi