Université Diamniadio : L'entrepreneur et homme politique ivoirien Adama Bictogo condamné

Du nouveau dans l’affaire de l’université Amadou Mactar Mbow de Diamniadio dont le contrat a été résilié pour retard de livraison de chantier.



L’ex-ministre et homme d’affaires ivoirien, Adama Bictogo, a été condamné le 6 janvier par la justice sénégalaise, rapporte Libération.



Ce, suite à une plainte de ses sous-traitants qu’il avait engagés pour la construction de l’université.



Il devra payer près de 200 millions Fcfa en principal et 10 millions à titre de dommages et intérêts.



Dans cette affaire, Bictogo avait empoché 30 milliards de Fcfa pour des travaux exécutés à hauteur de 22%.



En effet, le marché avait été accordé à la société Marylis Btp, Touba Matériaux et Monofasica pour la rondelette somme de 60 milliards de Fcfa.