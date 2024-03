Urgent : Les choses s’accélèrent pour Diomaye, la Cour d’appel s’apprête à publier les résultats

Au Sénégal, le processus électoral suit son cours avec une rapidité notable après la tenue de l’élection présidentielle le 24 mars 2024. La Cour d’Appel de Dakar a pris la décision d’annoncer les résultats provisoires de l’élection présidentielle ce mercredi 27 mars 2024, à 17 heures. Les résultats seront lus par le Premier Président de la Cour d’appel de Dakar, Amady Diouf. Cette annonce est prévue plus tôt que la limite initialement possible, fixée au vendredi 29 mars, offrant ainsi un délai supplémentaire pour la suite des procédures.



Le journaliste Ayoba Faye a relayé l'information sur son compte du réseau social X, confirmant la décision de la Cour d'Appel de Dakar. Cette annonce permettra au Conseil constitutionnel de disposer du temps nécessaire pour examiner d'éventuels recours dans les 48 heures suivant la publication des résultats, assurant ainsi une gestion fluide et ordonnée des suites électorales.

























































senego