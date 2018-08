Urgent- Les pèlerins du 3 ème vol pour la Mecque menacent d’assiéger l’aéroport

A moins que les autorités prennent le taureau par les cornes, mais des informations en possession de dakarposte, des pèlerins qui devaient quitter Dakar dimanche 5 Août 2018 pour les besoins du Hajj de cette année sont encore retenus sur le sol ferme. La cause ? Le 3eme vol a eu un retard et ses pèlerins n'ont pu quitter Dakar. Ils sont loges dans un hôtel de la place en attendant que l'avion loué soit disponible . Quoi que logés et nourris au frais de la Princesse , ses pèlerins , très remontés, menacent d'assieger l'aéroport de Diass.