Urgent! Nécrologie : Malick Ndiaye de l’ASFA est décédé

Une mauvaise nouvelle pour le basket-ball local et l’ASFA… Malick Ndiaye dit « Maodo » n’est plus ! Ce lundi, l’ailier fort des militaires nous a quittés. Cet ailier fort talentueux dont la carrière a marqué plusieurs générations a laissé une empreinte inoubliable tant sur les terrains que dans le cœur de ceux qui ont eu la chance de le croiser.



Malick Ndiaye était connu pour sa gentillesse légendaire, sa générosité naturelle et son esprit rassembleur, ce qui en faisait bien plus qu’un simple joueur pour son club. Sa compétence et son dévouement inébranlables ont fait de lui une véritable figure emblématique, à la fois pour ses coéquipiers et pour les jeunes basketteurs qu’il a inspirés tout au long de sa carrière. L’ASFA est profondément émue par la nouvelle de sa disparition, ses dirigeants et coéquipiers éprouvant des difficultés à prendre conscience de la perte d’une figure inestimable.



Le club lui rend un hommage, qui gardera toujours en mémoire son sourire, sa passion pour le jeu et l’humanité qu’il apportait à chaque match, sur le terrain comme en dehors.

























































rewmi