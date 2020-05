Urgent - Réouverture des classes: Banjul autorise finalement le passage des bus de DDD retenus à la frontière

Pendant plusieurs heures, les occupants d’une vingtaine de bus de la société Dakar Dem Dikk ont été empêchés d’accéder en Gambie et continuer leur route. La Gambie a bloqué les enseignants à sa frontière car, disent les autorités, n’avoir reçu aucune notification de l’Etat du Sénégal. En plus, les bus Sénégal Dem Dik n’ont pas d’ordre de mission.



Il aura fallu faire bouger les choses en haut lieu pour que les services d’immigration de la Gambie et acceptent de laisser le convoi. Pour rappel, lors de la fermeture officielle des frontières le 23 mars dernier, les deux pays avaient convenu de créer un couloir humanitaire pour les véhicules de transport de marchandises, des convois des forces de sécurité et de défense, des ambulances et corbillards.



Selon plusieurs sources proches des services de sécurité, « les Gambiens sont de plus en plus remontés contre les entorses au protocole établi pour lutter contre la pandémie du Coronavirus. Plusieurs intrusions des militaires et gendarmes sénégalais en territoire gambien sont notées et irritent au plus haut niveau ». Pour un officier de l’immigration basé à Farafenni, « c’est de l’insolence que de vouloir accéder de force dans le territoire d’un autre état sans pour autant en avertir les autorités, si le ministre n’avait appelé aucun bus ne serait passé ».











Amsatou Barrow (Atlanticactu.com)