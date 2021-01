Utilisation des 98 millions CFA collectés pour SOD: la grosse polémique avec l'Amicale

Dans le premier communiqué signé par la même personne et qui avait nourri la polémique, l’Amicale en question informait que "l’essentiel de l’argent initialement collecté sera utilisé pour des œuvres sociales et médicales au bénéfice de toute la population sénégalaise en guise de reconnaissance après l’évacuation et la prise en charge complète de SOD."



Sadio Ousmane Diédhiou (SOD), étudiant en année de thèse de Doctorat en Médecine, souffre depuis un an d’une maladie rare, aplasie médullaire, qui nécessite une greffe de la moelle osseuse.



Le chef de l’Etat, Macky Sall, a décidé de prendre en charge les frais médicaux à hauteur de 100 millions pour l’opération et 20 millions pour l’évacuation sanitaire.



Les étudiants en Médecine ont collecté 98 millions F CFA, de leurs côtés, suite à l’appel à contribution lancé depuis le 20 décembre dernier.