Véhicule à 85 millions: Comment Omar Boun Khatab Sylla a acquis la "Land Cruiser Platinum"

Le feuilleton Me Moussa et Diop et Omar Boun Khatab Sylla, actuel Dg de Dakar Dem Dikk (DDD) est loin de connaitre son épilogue. Face à la presse mardi dernier, l’ex Dg a accusé son successeur d’avoir acheté une voiture à 85 millions de Fcfa et d’orchestrer une supposée « magouille » dans la gestion du carburant de l’entreprise. Dans une tribune, Abdoulaye Guèye proche du dossier fait des précisions sur ces accusations de l’ex-DG.



Lors de sa conférence de presse l’ex-DG de Dakar Dem Dikk, Me Moussa Diop a accusé son successeur Omar Bounkhatab Sylla d’avoir acquis une voiture de 85 millions de Fcfa des fonds de DDD. « Les investigations menées ont permis de découvrir que le véhicule en question ne coûté ainsi à Dakar. Il a été acquis dans le cadre d’un « car plan » qui lie DDD à la banque SGBS en vertu duquel le Dg supporte 20% du prix. Ce qu’il est en train de payer à la SGBS par des mensualités », précise M. Guèye.



Et d’ajouter : « Ce qu’il faut aussi savoir c’est que si durant la période de remboursement de 5 ans le nouveau DG de DDD venait à quitter la tête de l’entreprise il devra rembourser personnellement la totalité du prix restant dû. D’ailleurs c’est ce qui est arrivé à Me Moussa Diop qui doit rembourser 39 millions de FCfa restant dû sur son véhicule. Ce qu’il n’a toujours pas fait alors qu’il a amené le véhicule avec lui. C’est pourquoi Omar Bounkhatab Sylla a été obligé d’acquérir un véhicule parce qu’il n’a pas trouvé de véhicule sur place donc il était obligé d’acheter un autre ».



L'affaire du carburant



Quant à la question du carburant dont faisait allusion l’ex-DG de Dem Dikk lors de son face à face avec les journalistes, notre informateur se veut clair. « Pour le carburant il faut noter que c'est Total qui assurer l’approvisionnement en carburant à DDD. Après sa prise de fonction, Omar Bounkhatab Sylla a constaté que l’entreprise DDD devait 200 millions de Fcfa à l’entreprise pétrolière et gazière Total. Et cette dernière a refusé de livrer du carburant au motif qu’elle a atteint la ligne rouge. Et, c’est pour assurer la continuité du service public du transport que le nouveau DG a fait appel à EDK et Petrosen pour les approvisionner en carburant. Après des pourparlers avec l’aide de l'Etat, une solution a été trouvée avec Total consistant au paiement d’un acompte. Le reliquat devant être remboursé en 2021 ».



Il faut noter que le contrat de Total était arrivé à expiration sous le règne de Me Moussa Diop qui avait attribué le marché à Petrodis Oil. Cette attribution a été contestée par Total et Vivo Energy qui ont saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (Armp). L’autorité de régulation a demandé à DDD de revoir le dossier et le marché a été finalement attribué à Total et Vivo Energy. L’entreprise Petrodis Oil qui le marché a été adjugée, sous le règne de Moussa Diop, a contesté cette décision mais a été déboutée le 30 décembre 2020 par l’Armp.