Venu soutenir son ami Lat Diop , Oumar Sow de l'APR, arrêté puis libéré

Il est l'un rares opposants qui n'est pas, du tout alors tendre avec le "régime Diomaye/Sonko". Calme ces derniers temps, Oumar Sow a donné signe de vie ce samedi matin.



En effet, l'ex ministre conseiller de Macky Sall s'est présenté à la devanture de la Division des Investigations pour dit-il, soutenir son "ami et frère Lat Diop", actuellement auditionné dans les locaux de la DIC. La vidéo postée en dit long.



Cependant, Dakarposte a appris qu'il a été mis aux arrêts par les limiers avant d'être rapido-presto libéré. C'était au moment où ce jeune responsable politique accordait une interview aux reporters venus couvrir ce qu'il est convenu d'appeler "l'affaire Lat Diop".



Il a retrouvé la clé des champs, c'est à dire sa liberté. En sera-t-il de même pour son poto, ex ministre des sports et ancien Dg de la Lonase? Nos langues au chat!