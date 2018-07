Vers la libération de l'homme d'affaires Aziz Ndiaye? Révélations sur ce lobby intense...

Pas plus tard qu'hier, dakarposte écrivait qu'un lobby intense et à des niveaux insoupconnés est activé depuis que l'homme d'affaires Aziz Ndiaye est tombé dans la nasse des redoutés pandores de la Section Recherches.

Nos radars, qui suivent l'évolution de cet esclandre comme de l'huile sur le feu, nous apprennent que l'ex promoteur de lutte et son Directeur Commercial nommé Baye Zale "vont, en dépit de la gravité de leurs actes, s'en tirer à bon compte."



Sans entrer dans les détails, notre interlocuteur de laisser entendre qu'Aziz Ndiaye pourra "être sauvé in extremis de la prison par le fait qu'il soit comme un fils de le défunt khalif général des Tidianes, Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine, lequel est d'ailleurs son homonyme".



"Qui plus, si l'enquête se poursuit d'autres têtes et à des niveaux inscoupçonnés risquent de tomber" nous souffle t'on.



En tous les cas, les prochaines heures nous édifieront bien.



Pour rappel, c’est ce vendredi que sont attendus les résultats des analyses du laboratoire qui a réceptionné les échantillons des différentes huiles retrouvées dans les locaux de «ABC», une affaire qui vaut une garde à vue, depuis avant-hier, à l’homme d’affaires Aziz Ndiaye. Il sera fixé sur son sort selon les résultats qui seront remis au Procureur de la République qui va requérir, soit le placement sous mandat de dépôt ou la libération d’office.



Des sources du journal Lobservateur parlent de «tromperie sur la nature et la qualité. Il a été constaté que Aziz versait une huile d’une autre qualité dans des bouteilles avec l’étiquette «J’adore», écrit le journal selon lequel «les pratiques de Aziz Ndiaye ont été révélées à la Direction du commerce intérieur par d’anciens employés de la société «ABC».







«Il y a un problème sur la qualité d’une huile. Si le directeur du commerce intérieur ne peut pas ordonner le retrait de l’huile en question, ou suspendre les ventes, il doit au moins se prononcer pour rassurer les populations. Parce qu’une bonne partie de l’huile a été consommée par des Sénégalais, soufflent des sources judiciaires du journal.



Affaire à suivre...