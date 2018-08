Vidéo : Cheikh Sène, Haut Commandant de la Gendarmerie nationale : "Je vais faire des efforts dans la prévention et l'anticipation"

Le Général de Division Cheikh Sène qui a été installé dans ses fonctions de nouveau Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la justice militaire, ce jeudi à la caserne Samba Diéry Diallo, à Colobane, a dévoilé les axes de son magistère. Jusque-là̀ haut commandant en second, plus spécifiquement chargé de la lutte opérationnelle contre le terrorisme, le Général de Division Cheikh Sène ​remplace le Général Meissa Niang qui a pris sa retraite.

