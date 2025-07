Vidéo – Lamb : Siteu bat Balla Gaye et relance idéalement sa carrière

De la sueur, de la force, de la joie, mais surtout une victoire du soulagement et du rebond. Voilà un peu pour résumer la soirée du 20 juillet 2025 de Siteu. Attendu au tournant après deux dernières prestations bien en deçà de ses réelles qualités – défaites contre Lac de Guiers 2 et Modou Lo -, la figure de proue de l’écurie Lansar a réussi son pari. Face à un adversaire de la trempe de Balla Gaye 2, redoutable avec toujours la volonté de faire front à son adversaire dès le premier coup de siffler de l’arbitre, Siteu a montré qu’il avait bel et bien encore de l’avenir dans l’Arène qu’il avait marqué à ses débuts.

























































Wiwsport