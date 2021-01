Violation du couvre-feu: 80 personnes déférées au parquet et...

Dans le cadre de l’action couvre-feu qui est une opération de sécurisation grande envergure. D’après Walfadjri, la Police a déféré entre le premier et le 12 Janvier, 80 personnes au total pour divers délits.



Une action pilotée par le Commissariat central de Guédiawaye, en collaboration avec ses services secondaires. A ces personnes déférées au parquet sont reprochées de divers délits, dont trouble à l’ordre public, participation à des manifestations non déclarées, violences et voies de faits et actes de vandalisme.



Une opération journalière de sécurisation de grande envergure, pilotée par le Commissariat central de Guédiawaye, en collaboration avec les commissariats d’arrondissement et les postes de police, qui a noté l’interpellation de134 personnes pour non-respect du couvre-feu et de 1 620 personnes pour non-respect du port obligatoire de masque. La Police a eu aussi à collecter 03 millions 727 mille francs Cfa d’amende forfaitaire.