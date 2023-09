Violence à conjoint : Ne se sentant pas respectée, A. Diallo envoie son mari à l'hôpital

Une histoire conjugale a atterri devant la barre du tribunal d'instance de Tamba.

A. Diallo a été jugée ce mardi 19 septembre 2023 pour avoir tabassé son époux M. Baldé.

Des coups qui lui ont valu une incapacité temporaire de travail de 7 jours.

À la barre, la prévenue a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Interrogé en premier, le plaignant M. Baldé affirme que sa femme lui a donné des coups lui occasionnant des blessures à plusieurs endroits du corps. " C’est elle qui s’est attaquée à moi. N’êut été l’intervention des enfants, le pire allait se produire. Elle fait ce qu’elle veut. Elle ne me respecte pas. Elle sort et rentre quand elle veut, sans ma permission", dit-il dans les colonnes de L’Observateur.

Des déclarations balayées d'un revers de main par la mise en cause A. Diallo qui allègue que son mari ne la respecte pas. "Il me suit partout alors que je suis une commerçante qui se bat tous les jours pour satisfaire ses besoins. Il ne me donne que 1.000 francs Cfa pour la dépense quotidienne. Je complète grâce à mon petit commerce afin qu’il mange bien. Mais il me mène la vie dure, en présence des enfants", déclare A. Diallo qui ajoute : "Il lui arrive de venir jusqu’au marché pour me créer des problèmes en présence des vendeuses.

Le jour des, faits, c’est lui qui m’a attaquée et je voulais juste me défendre. Sinon, il allait me tuer". Assurant sa propre défense, le plaignant réclame la somme de 900.000 francs Cfa pour dommages et intérêts.

Invité à faire son réquisitoire, le parquet a requis une application de la loi pénale.

Le jugement sera rendu le 26 octobre prochain...









































dakaarctu