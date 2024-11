Violences à Saint-Louis: Le Gouverneur annonce l’interpellation de 81 personnes

La machine judiciaire s’emballe après les agressions subies lundi par des militants de PASTEF à Saint-Louis, lors du passage de la caravane de l’inter coalition Samm Sa Kaddu – Takku Wallu au niveau du marché de Sor.



Après les arrestation d’éléments de la sécurité de Barthélémy DIAS, le Gouverneur de la “vieille ville”, Al Hassan SALL, a informé, via un communiqué, l’interpellation de 81 personnes ayant participé aux incidents





“Le lundi 11 novembre 2024, dans le cadre de la campagne électorale en vue des élections législatives anticipées du 17 novembre prochain, des incidents ont été enregistrés dans la commune de Saint-Louis entre des préposés à la sécurité d’une caravane politique et des marchands ambulants à hauteur du marché SOR. Ces incidents ont malheureusement entrainé des blessés par armes blanches, et des vols à l’arraché, motivant l’ouverture d’une enquête par la police afin que les personnes impliquées soient identifiées et présentées aux Autorités judiciaires”, lit-on d’emblée dans le document.



Qui poursuit en révélant: “A ce propos, la Police a déjà procédé à l’interpellation de quatre-vingt-et-un individus suspectés d’avoir pris part aux incidents. Le Gouverneur de la région de Saint-Louis invite les populations en général et les acteurs politiques en particulier, à bannir la violence et à dérouler leurs activités dans la paix, la sérénité et le respect des lois et règlements. Dans ce sens, il a demandé aux forces de sécurité, à savoir la Police et la Gendarmerie, dans le sillage des instructions de monsieur le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique”.



Mais aussi “De veiller davantage sur la sécurité des personnes et des biens au passage des caravanes politiques sur toute l’étendue de la région ; De s’opposer systématiquement à la rencontre de caravanes politiques rivales : De redoubler de vigilance et de rigueur pour le respect strict de la mesure d’interdiction de port d’armes, arrêtée par monsieur le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, en procédant à des fouilles sur tout véhicule suspecté d’en transporter ou toute personne soupçonnée d’en détenir, le cas échéant”.





































































Walf