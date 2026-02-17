Violences à l’UCAD : les dégâts estimés à 533 millions FCFA

D’après les informations publiées ce mardi par le quotidien Libération, cette estimation résulte d’un état des lieux effectué par les services compétents après les scènes de violences enregistrées sur le campus. Infrastructures endommagées, biens publics détériorés : l’ampleur des pertes souligne la gravité des incidents qui ont secoué l’université.



Ces événements avaient éclaté en marge de manifestations étudiantes et avaient coûté la vie à Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année de médecine.



Sur le plan judiciaire, l’enquête a conduit à l’interpellation de trois responsables d’amicales étudiantes identifiés comme organisateurs des mouvements de protestation : Waly Faye (28 ans), Bathié Fall (29 ans) et Demba Ka (31 ans). Déférés au parquet ce lundi 16 février, ils doivent être situés sur leur sort ce mardi 17 février.



Les poursuites engagées à leur encontre portent notamment sur des faits de violences et voies de fait, outrage à agents, rébellion, destruction de biens publics et privés, participation à une manifestation non déclarée, troubles à l’ordre public, attroupement et actes de nature à compromettre la sécurité publique.





















































iGFM