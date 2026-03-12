Viols sur de jeunes garçons : un redoutable prédateur ghanéen arrêté à Jaxaay

Une intervention rapide de la police a permis, mercredi 11 mars 2026, d’éviter un lynchage dans le quartier de Jaxaay (Parcelles Assainies et Niacourab) et d’interpeller un individu accusé d’agressions sexuelles graves sur des mineurs.



Une fois isolés dans sa chambre, il commettait des actes à caractère sexuel.

Pour s’assurer du silence des victimes, il leur remettait de petites sommes d’argent ou des friandises.

Le déclencheur de l’intervention a été le témoignage du fils d’une colocataire du mis en cause. L’enfant a raconté à sa mère que le suspect lui avait demandé de retirer son sous-vêtement ; après son refus et son expulsion de la pièce, il a indiqué que d’autres enfants se trouvaient encore à l’intérieur. Alerté, le père de l’une des victimes potentielles s’est rendu sur les lieux et a surpris son propre fils assis sur les genoux de l’individu. Interrogé sur place, ce dernier a prétendu initier l’enfant à l’utilisation de la console de jeux.



Les premiers auditions des victimes identifiées ont confirmé des faits extrêmement graves : l’une d’elles a formellement déclaré avoir subi une pénétration sexuelle le jour même de l’intervention policière.

Le mis en cause a été placé en garde à vue pour des chefs d’accusation lourds : détournement de mineurs, actes contre nature, pédophilie et viol.



Les investigations se poursuivent activement. Plusieurs enfants auraient pris la fuite lors de la confusion générale ; les enquêteurs travaillent à identifier l’ensemble des victimes potentielles et à recueillir d’autres témoignages.



Cet événement rappelle la vigilance nécessaire face aux prédateurs qui exploitent la confiance et l’attrait des jeux vidéo pour approcher des mineurs. La police appelle les parents à la prudence et à signaler tout comportement suspect concernant leurs enfants.





















































