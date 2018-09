Visites de Macron, Angela Merkel, Xi Jinping etc: « La diplomatie sénégalaise n’a jamais autant rayonné que sous Macky Sall »

La diplomatie sénégalaise rayonne de mille feux. C’est du moins la conviction du Député Amadou Mbery sylla: Le Président Macky Sall vient d’être élu co-président du Forum de Coopération économique Chine Afrique.

Selon l’honorable Député Mbery sylla qui est en voyage actuellement avec le Président de la République, et qui se félicite de l’élection du Chef de l’Etat comme co-président du Forum de Coopération économique Chine Afrique, le Sénégal est très honoré.

La diplomatie du Sénégal est en marche grâce au Président Macky Sall. Nous avons noté que la destination du Sénégal est vendu à l’échelle internationale.

Depuis l’arrivée du Président Macky Sall au pouvoir, notre pays ne cesse de recevoir les représentant des plus hauts puissances mondiales tels que Monsieur Barack Obama, Monsieur Emmanuel Macron, la chancelière Allemande Angela Merkel, le Président de la Chine Xi Jinping ect…

Ainsi, pour Mbery Sylla le Président Macky Sall est une chance pour le Sénégal.

Avec son élection comme co-président du Forum de Coopération économique Chine Afrique le chef de l’Etat succède ainsi au Président sud africain Cyril Ramaphosa pour un mandat de 6 ans.

Il s’agit pour le Président Macky Sall d’accélérer le processus d’industrialisation et de modernisation de l’Afrique à travers un partenariat exemplaire avec la Chine.

Pour rappel, le Sénégal accueillera Le prochain Sommet du Forum de coopération économique qui se tiendra en 2021.