Voici Khady Sarr, l’épouse de Ahmed Khalifa Niasse décédée

Communiqué du Bureau de Presse du Palais Ahmadyana



Funérailles de Adjaratou Khady Sarr



Elles se dérouleront comme suit :

1.Dimanche 12 mai :

11h00 :Levée du Corps à la morgue de l'hôpital Principal de Dakar

12h00 :Prière mortuaire devant la mosquée zawyah du Palais Ahmadyana, Avenue Cheikh Anta Diop en face des Écoles Manguiers

13h00 :Depart du cortège funèbre pour la cité de Niagues Niassene, Lac Rose où elle sera inhumée à 14h00 après la prière de Tisbaar

17h30 :Oraison funèbre et début de réception des condoléances



Les cérémonies ont été ramenées plus tôt à cause du Ramadan