Voici la première déclaration du nouvel homme fort de la Guinée colonel Doumbouya (VIDÉO)

Vers 8h ce dimanche matin, des tirs nourris d'armes automatiques ont retenti dans le centre de Conakry, aux alentours du palais présidentiel où se trouvait le chef de l'État, Alpha Condé. En début d'après-midi, le meneur de ce qui se révèle être un coup d'État, le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya, est apparu sur une vidéo circulant sur les réseaux sociaux. Il y affirme détenir le chef de l'État. «Nous avons décidé, après avoir vu le président qui est avec nous, de dissoudre la constitution en vigueur, dissoudre le gouvernement, et la fermeture des frontières terrestres et aériennes», a déclaré le putschiste, justifiant ce revirement politique par «le dysfonctionnement des institutions républicaines», «l'instrumentalisation de la justice» et «le piétinement des droits des citoyens».

Après un long silence des autorités guinéennes durant la matinée, le ministère de la Défense a affirmé dans un communiqué que l'attaque des forces spéciales avait été «repoussée»... Une annonce qui tranche étrangement avec les images circulant sur les réseaux sociaux, montrant le chef de l'Etat de 83 ans enfoncé dans son canapé, la mine sombre, entouré des soldats d'élite. Ancien légionnaire de l'armée française, le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya commande le Groupement des forces spéciales (GPS), une unité d'élite de l'armée extrêmement entraînée et équipée. Selon le magazine Jeune Afrique, il aurait tenté, ces derniers mois, de renforcer l'indépendance du GPS vis-à-vis du ministère de la Défense, suscitant de facto la méfiance de l'exécutif. En mai, des rumeurs auraient même fait état, à tort, d'une possible arrestation de Mamady Doumbouya à Conakry. Un troisième mandat décrié

Des habitants joints au téléphone, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat pour leur sécurité, ont rapporté à l'AFP avoir vu de nombreux soldats intimant aux résidents de rentrer chez eux et de ne pas en sortir. La presqu'île de Kaloum, centre de la capitale guinéenne où siègent la présidence, les institutions et les bureaux d'affaires, a un accès restreint du fait de sa géographie, permettant facilement un blocage par des troupes armées. Depuis des mois, ce pays d'Afrique de l'Ouest parmi les plus pauvres du monde malgré des ressources minières et hydrologiques considérables, est en proie à de profondes crises politique et économique. Alpha Condé, 83 ans, a été définitivement proclamé président pour un troisième mandat le 7 novembre, malgré les recours de son principal challenger, Cellou Dalein Diallo, et de trois autres candidats qui dénonçaient des «bourrages d'urnes» et des irrégularités de toutes sortes.



La candidature du chef de l'État à un troisième mandat, après une réforme de la constitution fortement controversée, avait provoqué avant et après l'élection des mois de tensions qui ont causé des dizaines de morts dans un pays coutumier des confrontations politiques sanglantes. L'élection a été précédée et suivie par l'arrestation de dizaines d'opposants.