Voici la vidéo virale qui vaut à Imam Dramé sa convocation à la gendarmerie !

Rédigé par Dakarposte le Mardi 10 Mars 2026 à 20:14 modifié le Mardi 10 Mars 2026 - 21:14

Dakarposte, qui a ébruité la convocation d'Imam Dramé à l'actif des pandores de la Section de Recherches sise à Colobane, publie in extenso la vidéo-devenue virale- qui lui vaut l'ordre officiel de comparaitre devant l'autorité judiciaire .





