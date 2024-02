Voici la vraie raison de l'arrestation de Me Ngagne Demba Touré !

De ce bonnes sources, dakarposte a appris -concernant l'arrestation par la DIC du greffier Me Ngagne Demba Touré -que "la loi s'est appliquée dans toute sa rigueur."



En clair, il s'agit de la procédure de son fameux mandat d’arrêt international, qui lui avait valu son exil au Mali avant de revenir ces derniers jours au pays, qui est toujours de rigueur.



Pour rappel, le président du mouvement Jeunesse Patriotique du Sénégal (IPS), Me Ngagne Demba Toure, convoqué par la Section de recherches sur ordre du Procureur, avait fait savoir qu’il ne répondrait pas à une convocation de militants de l’Apr (Alliance pour la République, parti au pouvoir). " Je ne répondrai pas à une convocation de militants de l’Apr. Je tiens aussi à lancer à tous mes camarades de ne pas répondre à ces militants du pouvoir qui vous appellent et vous disent que vous êtes convoqués. Ce ne sont pas eux qui doivent nous appeler. Nous avons l’obligation de ne pas leur donner cette légitimité ", avait laissé entendre Ngagne Demba Toure.



" Nous avons le droit d’écrire et de donner notre avis sur Facebook sur la marche du pays. Nous avons également le droit constitutionnel de sortir manifester. Nous devons le faire car, nous devons être conscients des enjeux " s'adressait-t-il à ses camarades "Patriotes ".





Quelques jours après, un soit transmis du Procureur a été émis à l’endroit de la DIC pour l’arrestation du jeune greffier, membre de Pastef. Mais, Ngagne Demba Touré n'a pas déféré à la convocation. La suite est connue. Il s'était évaporé dans la nature.



Recherché par la justice dans le cadre de l’enquête sur les manifestations ayant suivi l’arrestation de Ousmane Sonko, Me Ngagne Demba Touré, revenu fraichement à Dakar, a d'abord déposé ses baluchons au Maroc avant de s'installer au Mali.



Au moment où ces lignes sont écrites, il est au "frais" dans les redoutés locaux de la Division des Investigations Criminelles.





Affaire à suivre...