Voici le programme de la visite du Président Bassirou Diomaye Faye à Kédougou

VENDREDI 19 OCTOBRE 2024



08 H 00 :

Décollage de l'avion transportant Monsieur le Président de la République à destination de Kédougou.



09 H 30 :

Atterrissage à l'aérodrome de Kédougou.

Accueil par les autorités administratives et locales.

Honneurs militaires.



10 H 00 :

Arrivée au Camp militaire de Kédougou (BAT 34) : présentation par le Gouverneur de la région, le COMZONE 4 et le COMLEGION de Tambacounda.



11 H 00 :

Arrivée à l'Hôtel BEDIK.



11 H 30 :

Départ pour le département de Saraya.



13 H 30 - 16 H 30 :

Visite des sites d'orpaillage de Kharakhéna (exploitation artisanale) et de Sansamba (exploitation semi-mécanisée et impact sur la Falémé).



18 H 30 :

Retour à Kédougou.

Temps réservé.



---



SAMEDI 19 OCTOBRE 2024



09 H 00 :

Départ en hélicoptère vers Sabodola.



09 H 25 :

Atterrissage à Sabodola.



10 H 00 - 11 H 00 :

Visite à l'usine de SOREDMINES.



11 H 30 :

Décollage à destination de Bakel (une heure de vol).



12 H 30 - 13 H 00 :

Survol des zones impactées par les inondations.



13 H 00 - 13 H 30 :

Bref entretien avec les autorités administratives et locales à l'aérodrome de Bakel.



13 H 30 :

Décollage par avion à destination de Dakar.



-- Fin de la visite --































LeSoleil