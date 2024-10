Volodymyr Zelensky cherche à sécuriser les ressources nécessaires à la défense de l'Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky recherche des investissements militaires étrangers ainsi que de l'aide humanitaire avant l'hiver.



M. Zelensky a rencontré des PDG et des cadres supérieurs des principales entreprises de défense du monde lors du deuxième forum international des industries de défense.



Cet événement de grande envergure a rassemblé plus de 30 pays, près de 300 entreprises et des centaines de participants.



Ils ont discuté de l'élargissement de la coopération pour renforcer le secteur de la défense ukrainien. Depuis le début de l'invasion totale, la production de défense de l'Ukraine a considérablement augmenté, mais l'Ukraine a besoin de l'expérience étrangère, de l'accès aux chaînes d'approvisionnement et à la technologie pour continuer à se développer, selon les autorités ukrainiennes.



M. Zelensky a également rencontré l'administratrice de l'Agence américaine pour le développement international (USAID), Samantha Power. Au cours de la réunion, le président Zelensky a souligné l'importance du soutien des États-Unis à l'approche de l'hiver.





Les principaux sujets de discussion avec Samantha Power ont porté sur la mise en œuvre de projets visant à renforcer le réseau énergétique de l'Ukraine, à restaurer les infrastructures critiques, à améliorer la défense aérienne et à construire des abris scolaires.



« Votre soutien avant et pendant l'hiver est très important pour nous. Nous comptons sur votre soutien accru. Je pense que c'est le plus important, la plus grande priorité », a déclaré M. Zelensky.





Selon Samantha Power, l'USAID participe à la rénovation de 10 000 abris scolaires en Ukraine.



Par ailleurs, dans son discours nocturne, M. Zelensky a déclaré que l'Ukraine et ses voisins « doivent abattre les drones “Shahed”, abattre les missiles ensemble, en particulier dans les zones proches des pays de l'OTAN ».



M. Zelensky a déclaré que c'était « absolument possible », ajoutant que « chaque fois qu'au Moyen-Orient, lors de frappes iraniennes brutales, nous avons vu la coalition internationale agir ensemble ».



Il a indiqué que la Russie avait lancé une attaque mardi soir sur l'Ukraine avec des drones Shahed qui « visaient des infrastructures civiles ordinaires - un terminal de ferry, des camions de marchandises, un entrepôt de céréales ».





« La sécurité alimentaire de la région et du monde est la chose même que les terroristes russes perçoivent toujours comme une cible », a ajouté M. Zelensky.