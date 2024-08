Voyage en jet privé : Thierno Alassane Sall dénonce le train de vie de Macky Sall

Thierno Alassane Sall, député à l’Assemblée nationale, s’indigne face à la vie luxueuse que mène l’ancien Président Macky Sall.



« L’ancien Président Macky Sall, désormais VRP de la France, aurait effectué un déplacement de 3 jours à Abidjan à bord d’un jet privé », a écrit Thierno Alassane Sall sur ses plateformes digitales.



Allant plus loin, le président du parti la République des valeurs se demande si « le Sénégal, classé parmi les pays les plus pauvres, peut rester indifférent face au faste insolent et ostentatoire de son ancien Président, installé royalement à Marrakech et à qui l’on prête la propriété d’un Falcon 7X ? ».



Car dit-il, « il m’est arrivé à plusieurs reprises de croiser d’anciens chefs d’État africains voyageant sur des lignes commerciales, comme Thabo Mbeki ou Pierre Buyoya. À une époque où les anciens chefs d’État de grandes puissances mondiales comme la France, le Royaume-Uni ou l’Allemagne privilégient les vols commerciaux, cette extravagance soulève des questions», a notamment expliqué l’ancien ministre sous Macky Sall non sans s’interroger sur le déménagement au Maroc de ce dernier.



« Ce déménagement au Maroc, réalisé sans inventaire et qui n’aurait pas concerné uniquement les albums photos de ses deux mandats, serait-il conforme aux termes du Protocole du Cap Manuel ? », s’est encore interrogé Thierno Alassane Sall.

























































seneweb