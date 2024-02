Walftv « définitivement » fermée : un sit in annoncé les vendredi, samedi et dimanche

La télévision privée Walftv dont sa licence a été « définitivement » retirée par le ministre de la Communication et des Télécommunications Me Moussa Bocar lundi, suite à la diffusion en direct des manifestations qui ont lieu à Dakar, ne compte pas rester les bras croisés. Le groupe a décidé d’organiser un sit in durant trois jours, les vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 février 2024 devant ses locaux.



Toute la presse y est conviée pour faire face à celui qu’il appelle « le monstre ».























































































dakarmatin