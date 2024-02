Washington annonce de nouvelles sanctions contre la Russie

C’est au cours d’un déplacement de campagne en Californie que Joe Biden a rencontré une partie de la famille d’Alexeï Navalny : sa veuve Ioulia et sa fille Dasha, étudiante à San Francisco. La Maison Blanche a publié quelques photos de cette entrevue, qui s’est tenue à l’écart des journalistes.



Quelques heures plus tard, les Etats-Unis ont annoncé une série de sanctions contre la Russie.



"Certaines de ces sanctions cibleront les personnes directement impliquées dans la mort de Navalny. La grande majorité d'entre elles, cependant, sont conçues pour viser la "machine de guerre" de Poutine et pour combler les lacunes des sanctions qu'il a réussi à contourner", a déclaré Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État chargée des Affaires politiques.



Vladimir Poutine n’a pas encore réagi après l’annonce de ces sanctions. Le président russe ne s’est pas non plus exprimé publiquement sur la mort d’Alexeï Navalny, alors que l’Occident le tient pour responsable.



Avec ces sanctions, qui viseront plus de 500 entités russes, Washington espère affaiblir Moscou et son armée, en attendant le déblocage d’une aide à l’Ukraine. Les pays de l’Union européenne se sont, eux aussi, mis d’accord mercredi sur de nouvelles sanctions contre la Russie.