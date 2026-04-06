Week-end passé dans sa résidence privée de Cité Keur Gorgui- Un geste d'Ousmane Sonko diversement apprécié

C'est l'essence même de la vie démocratique : un seul événement, mais autant de vérités que de clients au comptoir. En ce début avril, plusieurs sujets enflamment les discussions dans les cafés Dakarois et les lieux de sociabilité.



Dans un café situé en centre-ville, certains échangent spontanément sur le combat de lutte d'hier entre Modou Lô et Sa Thiès, mais le fait que Ousmane Sonko dépose ses baluchons depuis vendredi dernier dans sa maison de la Cité Keur Gorgui suscite de nombreuses spéculations.



Pour ce vieux briscard, attablé avec des potos, aux cheveux de cendre, il ne faut pas chercher de midi à quatorze heures: " le séjour du chef de file de "Pastef" vers sa résidence privée, loin du "Petit Palais", confirme les théories d'une séparation politique imminente entre lui et le Président Diomaye".



"Certains observateurs parlent déjà de « divorce consommé " ou de « dualité au sommet" , l'acte de Sonko en dit long" glisse t'il avant d'embrayer : "des rumeurs persistantes évoquent une brouille entre le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, alimentées par des divergences de gestion, des critiques de partisans et des désaveux de nominations au sein du parti PASTEF. Bien que le président et son premier ministre aient tenté d'apaiser les tensions en réaffirmant leur amitié, des signes de désaccord persistent sur la gouvernance"



Son voisin de renchérir: " N'est ce pas que le Premier ministre a affirmé, au vu et au su de tout le monde , être prêt à retourner dans l'opposition si le président s'écartait de leur « vision » commune? Le fait qu'il séjourne durant ce week-end à Cité Gorgui est assez révélateur. Je veux dire par là que les actes et interventions notamment médiatiques de Sonko ne sont pas spontanées, mais font partie d'une stratégie pour dissimuler ou avancer des buts précis; autrement dit Ousmane Sonko est un redoutable acteur politique dont chaque acte est minutieusement calculé. C'est un politique stratège. Son approche vise à ne rien laisser au hasard, transformant chaque prise de parole ou action en une étape préparée d'un plan global, souvent perçu par l'opposition comme de la manipulation."



Un autre, tirant avec délectation sur sa clope, de laisser entendre : "Derrière cette brouille se cache déjà une lutte d'influence pour la suite du mandat. Un quotidien Français a d'ailleurs révélé que la situation reste très instable, certains experts estimant que le pays est dans une phase de « transition dans le pouvoir » où les deux hommes, autrefois alliés fusionnels, deviennent des rivaux politiques."



Que nenni, bat en brèche un "Pastéfien", sous le sceau de l'anonymat. À ses yeux, il s'agit d'une tempête dans un verre d'eau.



En clair, notre interlocuteur, croit savoir que "The Goat"-comme il surnomme affectueusement son mentor politique- séjourne à Cité Keur Gorgui aux fins de "marquer l'agenda médiatique".



Etayant son argumentaire, il rappelle que Sonko s'illustre depuis la création de Pastef par l'occupation intense du terrain par des déclarations chocs ou des actions symboliques qui obligent les adversaires et les médias à réagir, dictant ainsi l'agenda de l'actualité.



"Faudrait-il rappeler que le président Faye a rencontré le bureau politique du Pastef pour apaiser les inquiétudes internes, insistant sur sa loyauté envers Sonko. Tout le reste n'est que légende " conclut l'inconditionnel d'Ousmane Sonko.



Quoi qu'il en soit, les divergences politiques sont inhérentes au débat démocratique, résultant souvent d'arbitrages entre idéologie et pragmatisme.

Cependant, une convergence doit être retrouvée entre Diomaye et Sonko -si et seulement il y'a brouille- au nom de l'intérêt général, du bon sens ou du maintien de la gouvernance, illustrant la capacité du président et de son premier ministre à dépasser leurs désaccords.









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