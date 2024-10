Yankhoba Diémé, Pastef : « Choisir Macky Sall comme tête de liste est une véritable descente aux enfers »

Dans cet extrait de « L’Entretien » avec Dakaractu, le ministre du travail, de l’ emploi et des relations avec les institutions, sous sa casquette politique, s’exprime sur la constitution des listes en perspective des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. Yankhoba Diémé estime que ce sera le même scénario que la présidentielle dernière. « Sur les 18 millions de sénégalais, il n’y avait pas plus heureux que moi, lorsque j’ai vu la liste dans laquelle se trouve le président Macky Sall. Vous vous rappelez que c’est à Bignona que nous avons remis un symbole fort à Bassirou Diomaye Faye qui était accompagné par le leader de Pastef, Ousmane Sonko. L’actuel président de la République a reçu le balai lors du meeting de Bignona. Et il a balayé cette partie de l’opposition qui a toujours du mal à se remettre de son coup Ko », a souligné le responsable politique de Pastef à Bignona.





Dans ce même ordre d’idées, le coordonnateur de Pastef à Bignona s’interroge sur le cas de l’ancien président de la République Macky Sall. « S’il pense que c’est en devenant tête de liste de sa coalition qu’il va assurer son immunité, il se trompe. Son cas est une vraie descente aux enfers », a estimé Yankhoba Diémé confiant que Macky Sall et son régime, c’est déjà de l’histoire ancienne.