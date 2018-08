Youssou NDOUR bénit les futurs projets de ses deux anciens collaborateurs, Alassane Samba DIOP et Mamadou Ibra KANE

Par Hippolyte Gourmantier 18 août 2018Mis à jour 18 août, 2018 À 22H24 Pour en avoir le cœur net, suite à la publication de l’information relative au départ du Groupe Futurs Médias des journalistes Mamadou Ibra KANE et Alassane Samba DIOP, rapportée en exclusivité par Dakarposte, un site d’investigations basé au Sénégal, Confidentiel Afrique peut confirmer cette séparation définitivement actée. Une source interne autorisée du Groupe médiatique a révélé à Confidentiel Afrique que depuis mardi dernier dans l’après midi, les journalistes Alassane Samba DIOP et Mamadou Ibra KANE, ont rencontré leur patron, le ministre conseiller Youssou NDOUR, à son domicile, pour évoquer leurs départs. La rencontre, confirme notre source s’est déroulée dans une atmosphère conviviale avec beaucoup de compliments à leur endroit, formulés par le Président du Groupe Youssou NDOUR. Ce dernier, après avoir accepté leurs démissions, les a remerciés pour leur engagement et leur loyauté d’avoir hissé l’entreprise au faîte de sa notoriété. Notre source de préciser que Youssou NDOUR leur a souhaité pleins succès dans leurs futurs projets professionnels. << Vous resterez pour moi des jeunes frères et je bénis vos futures entreprises>> dira-t-il. Sans aucune rancune et dans la grandeur de You, l’idylle s’arrête là. L’employeur et ses deux employés se sont quittés en gentleman. Le destin suit l’homme comme son ombre.. Par Hippolyte Gourmantier