Youssou Ndour a t'il réussi à persuader son personnel à rester à Futurs Médias?

Dakarposte avait annoncé une perte abondante ou prolongée d'employés du groupe Futurs Médias dont Youssou Ndour tient les manettes (du moins, est la vitrine depuis sa mise sur orbite).

Nous écrivions, sans être démenti, que les désormais ex grosses légumes de son organe de presse (Mamoudou Ibra Kane et Co) allaient débaucher la quasi totalité de son personnel. Ce qui allait, du coup, conduire à une détresse qui menace immédiatement ou à très court terme l'entreprise de "You". Bref, des démissions en cascade qui ont été assimilé à une saignée.



Et, comme on le dit dans le jargon des toubibs, tout saignement nécessite une action de secours immédiate, rapide et efficace.



Mais, aussi bizarre que cela puisse paraitre il a été noté que les départs de Futurs Médias se sont , depuis un certain temps, atténués. Est-ce à dire que l'homme des rêves de Aïda Coulibaly Ndour a réussi à persuader le reste de ses employés?



Nous n'en savons rien. Du moins, pour le moment. Car, dakarposte, qui a ses radars constamment braqués chez le Roi du Mbalax et à des niveaux jusque-là insoupçonnés, vous promet de "creuser" aux fins d'en savoir davantage.



Quoi qu'il en soit, "You" est connu comme un persuadeur , qui se fait parfois champion d'idées (touchons du bois!) entièrement nouvelles; d'autres fois à même de modifier des processus, produits et soucis existants.



"L'enfant prodige de la Médina" est assimilable à l'illustre Henry Ford.Lequel, pour la gouverne de ceux qui l'ignorent, n'a pas inventé l'automobile, mais un nouveau processus pour la fabriquer.



Les exemples sont loin d'être exhaustifs, mais Michael Dell n'a pas, du tout alors inventé l'ordinateur, mais un processus innovant pour le vendre.

Amazon n'a pas crée le livre, mais une nouvelle manière de le distribuer, comme l'a fait Netflix pour les films.



Les persuadeurs, à l'image de "You", peuvent proposer à leur entreprise d'accroitre ou de réduire un investissement dans une opération, de modifier un budget, de réorganiser des processus de travail, d'accélérer des cycles de développement, de maintenir en vie un projet etc...

En somme, "You", qu'on le porte dans son coeur ou pas, est de cette race de mortels, qui ont jusqu'ici su surmonter des obstacles.

C'est dire...