Youssou Ndour a réagi sur le décès de Aretha Franklin. La star planétaire a appelé en direct dans la nouvelle émission présentée par Pape Cheikh Diallo et Keb’s pour pleurer la disparition de cette diva de la soul musique. « Je salue sa mémoire. Je présente mes condoléances à tout le monde et à l’Afrique car elle fait partie des nôtres », réagit Youssou Ndour sur la Tfm. « Elle nous a fait aimer la musique. Elle fait partie des cinq plus grandes chanteuses du monde. »