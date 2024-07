ZIGUINCHOR | DEUX ENFANTS RETROUVÉS MORTS DANS LES RIZIÈRES DE BOUTOUTE

Deux enfants, âgés de neuf et trois ans, ont été retrouvés sans vie dans les rizières de Boutoute, un village situé dans la commune de Niaguis, informe une source sécuritaire.



Selon la source, les deux garçons, portés disparus depuis le mardi 23 juillet, ont été retrouvés morts. Le plus petit, âgé de trois ans, a été découvert aujourd’hui vers 13h dans les eaux près de Sangomar.



Le corps de Mamadou Oury Barry, habitant du quartier Kanténe et âgé de neuf ans, a été retrouvé hier mercredi à Djibock dans les eaux de ruissellement par des habitants de la localité.



Les deux corps ont été déposés par les sapeurs-pompiers à la morgue du centre hospitalier régional de Ziguinchor.



La gendarmerie a ouvert une enquête.



































































































Rts