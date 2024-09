Zelensky : "La Russie doit être contrainte à la paix sur la base de la charte de l'ONU"

Volodymyr Zelensky a exposé les détails de son "plan de victoire", dans lequel il estime que la Russie doit être "forcée" à la paix sur la base de la charte des Nations unies.



S'exprimant devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le président ukrainien a appelé ses partenaires internationaux à contraindre la Russie à la paix.



Il a qualifié la guerre menée par Moscou de "folle" et a déclaré disposer d'informations selon lesquelles la Russie envisageait de prendre pour cible trois centrales nucléaires en Ukraine.



"Dès les premières secondes de cette guerre, la Russie a fait des choses qui ne peuvent être justifiées par la charte des Nations unies", comme "tuer des enfants" en Ukraine, a déclaré Volodymyr Zelensky.



Cette guerre ne peut pas simplement s'éteindre, elle ne peut pas se terminer par des discussions, il faut agir", a ajouté le président ukrainien, appelant les pays du BRICS à participer aux efforts de paix.



Il a ajouté que son plan constituerait "le point de départ et la base" de toute future négociation de paix avec la Russie, car il définit les conditions dans lesquelles l'Ukraine est disposée à négocier.



Volodymyr Zelensky a toutefois indiqué dans une interview accordée à l'émission "Good Morning America" qu'il ne pensait pas que le président russe Vladimir Poutine était actuellement prêt à entamer des négociations. Le plan ne prévoit pas non plus de concessions à la Russie.





Le plan a été présenté lors d'une visite d'une semaine aux États-Unis, au cours de laquelle le président ukrainien s'est aussi rendu à une usine de munitions d'armes en Pennsylvanie.







Volodymyr Zelensky doit se rendre à Washington dans le courant de la semaine pour rencontrer Joe Biden et les candidats à la présidence Kamala Harris et Donald Trump.



Donald Trump a déjà indiqué qu'il n'apporterait pas à l'Ukraine le même niveau de soutien que l'administration Biden. Lors d'un débat avec Kamala Harris, il a refusé de dire s'il souhaitait que l'Ukraine gagne la guerre ou non.