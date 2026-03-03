Ziguinchor : Un combat de lutte amateur nocturne dégénère en violences à Peyrissac

Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre une rixe entre jeunes au quartier Peyrissac dans la périphérie de la commune de Ziguinchor. Ces batailles rangées sont survenues à la fin d’un combat de lutte amateur dimanche nuit dernier et fortement critiqué par les habitants.

" Ce dimanche soir, le quartier Peyrissac a été le théâtre de violences particulièrement inquiétantes. À la suite d’un combat de lutte amateur, organisé de manière non officielle, des jeunes appartenant à deux factions de 'Jakarta men ' se sont affrontés dans les rues, transformant le quartier en véritable scène de guérilla urbaine", a témoigné un habitant du quartier.

Ce qui n’est pas acte isolé. " Il ne s’agit malheureusement pas d’un fait isolé. C’est la deuxième fois que ce type d’affrontements éclate dans cette zone, installant un climat d’insécurité grandissant chez les habitants", déplore-t-il.

En effet, depuis quelque temps, des combats de lutte sont organisés sans aucune autorisation, des courses de motos-jakarta nocturnes indisposent les riverains, qui s’interrogent sur ces comportements et les dangers qu’ils encourent.

Certains habitants voient leur quartier comme une zone d’insécurité où tout semble désormais permis. " Entre courses de motos nocturnes organisées par certains groupes de jakartamen et combats de lutte improvisés, Peyrissac semble peu à peu se dessiner comme une nouvelle banlieue livrée aux dérives et aux excès. Une jeunesse livrée à elle-même, où toutes les formes de provocation et de débordement semblent désormais permises ".

Les autorités sont interpellées.



















































seneweb